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برلمان

صحة البرلمان تطالب الحكومة بتقرير عن السجائر الإلكترونية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:03 ص
السجائر إلالكترونية
السجائر إلالكترونية تسبب الوفاة
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتحقيق في حقيقة أضرار السجائر الإلكترونية، وإصدار وزارة الصحة تقريرا رسميا بذلك.

وقال "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن «السجائر الإلكترونية قد يكون لها أضرار كثيرة، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات ضدها إلى الآن»، مؤكدا أنه في حال ثبوت تسببها في أضرار لأي شخص ستتخذ إجراءات ضدها فورا.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أنه في حال صدور تقارير دولية أو محلية من وزارة الصحة ضد السجائر الالكترونية سيتم منعها مباشرة.

وكانت السلطات الصحية في ولاية إلينوي الأمريكية أعلنت وفاة شخص أصيب بمرض رئوي بعد تدخينه سجائر إلكترونية.

هذا الأمر دفع النائب خالد مشهور لمطالبة وزارة الصحة بإطلاق حملة لوقف السجائر إلالكترونية بعد تسببها في الوفاة.

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