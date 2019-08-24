أسعار صرف الدولار بـ البنوك .. 16.52 جنيه حد أدنى في تعاملات أول الأسبوع

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات أول الأسبوع والمحدد اليوم، ليصل أدني سعر له عند 16.52 جنيه.



سجل أدني سعر للدولار ببنوك " مصر، الأهلي، القاهرة" نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع، بينما وصل سعره ببنوك " الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني" نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار ببنك " مصر إيران للتنمية" نحو 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع.



ووصل أعلي سعر للدولار ببنوك " كريدي أجريكول، التجاري الدولي، قناة السويس، البركة ، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، سايب، المصري الخليجي، عودة، مصرف أبوظبي الإسلامي" نحو 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع

