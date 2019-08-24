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اقتصاد

أسعار صرف الدولار بـ البنوك .. 16.52 جنيه حد أدنى في تعاملات أول الأسبوع

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:11 م
دولار
دولار
محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات أول الأسبوع والمحدد اليوم، ليصل أدني سعر له عند 16.52 جنيه.

سجل أدني سعر للدولار ببنوك " مصر، الأهلي، القاهرة" نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع، بينما وصل سعره ببنوك " الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني" نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار ببنك " مصر إيران للتنمية" نحو 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر للدولار ببنوك " كريدي أجريكول، التجاري الدولي، قناة السويس، البركة ، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، سايب، المصري الخليجي، عودة، مصرف أبوظبي الإسلامي" نحو 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع

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