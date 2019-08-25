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دليل قوة مصر دوليا.. البرلمان يثمن مشاركة السيسي في قمة مجموعة السبع.. فرج عامر: قمة ناجحة سياسيا واقتصاديا.. درويش: G7 تدعم مكانة القاهرة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن سرحان
فرج عامر: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ناجحة بكل المقاييس
سولاف دوريش: مشاركة السيسي فى قمة السبع الكبرى دليل على قوة مصر


يشارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا، التي تلقي بظلالها على قوة مكانة مصر دوليا، وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

ووصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى بدأها اليوم، السبت، إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها زيارة ناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا.

وتوقع فرج عامر أن زيارة الرئيس إلى فرنسا لن تخلو من عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قمة مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا.

أوضحت "درويش" فى بيان لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة الكبري، وهذا يؤكد مكانة مصر بين دول العالم الكبرى، كما يؤكد على عودة مصر لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وأضافت وكيل اللجنة، أن مشاركة مصر فى قمة السبع الكبرى، ليس من فراغ وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، لافتة إلى أن هذه المشاركة سوف تعود بالنفع على الدولة المصرية وخاصة أن هذه المجموع تضم كلا من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، وكندا، وجميعهم من الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى وسوف يكون هناك مشاورات ثنائية بين مصر وهذه الدول السبع.

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