تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح الكبرى لـ 29 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، تأجيل جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى"، لجلسة 29 أكتوبر؛ لسماع الشهود.





وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولاً عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.





وتضمّن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.



