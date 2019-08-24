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هل يجوز الذهاب لأداء العمرة من فوائد البنك .. وكيل الأوقاف السابق يجيب

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:11 م
فوائد البنك
فوائد البنك
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق أنه " ليست هناك إشكالية أو حرمانية في فوائد البنوك على الإطلاق، ويجوز لصاحبها التصدق منها أو الذهاب لأداء العمرة أو الحج بهذه الفوائد وعمرتك وحجك صحيحان، ولا شبهة مطلقة لافتا إلى أنه يجوز فعل أي عمل خيري لوجه الله تعالى من فوائد البنوك".

وأضاف عبد الجليل في فتوى له ردا على سؤال سيدة تقول:" إنها تضع مبلغًا ماليًا في البنك ويدر لها فوائد شهرية، هل يجوز أن أذهب لأداء العمرة من هذه الفوائد"؟ . اذهبي ولا حرج في ذلك .

ومن جانبها قالت دار الإفتاء أن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

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