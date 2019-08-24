فرج عامر: العالم يدرس حملة 100 مليون صحة لتطبيقها

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم التى اكد فيها إن المنظمة تدرس حاليا كيفية الأستغلال الامثل لحملة "100 مليون صحة" خارجيا وعلى المستوى العالمي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مصر انما هو دليل قاطع على نجاح هذه المبادرة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى اصبحت تحظى باهتمام اقليمى وعالمى كبيرين.



قال عامر فى بيان له اليوم: "سنناقش الحملة ونتعرف على التقدم الذي حققته مصر ومستقبل الحملة وما يمكننا تعلمه منها، وذلك على مستوى الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات التي قدمتها المنظمة من قبل، والتي تؤكد أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى وان أبرز أسباب نجاح الحملة هو مسئولية الدولة على مستوى عال نحو المواطنين.