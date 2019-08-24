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اشتباكات دامية بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين قبل قمة الدول السبع.. فيديو وصور

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:17 م
اشتباكات دامية بين
اشتباكات دامية بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين
مروة إبراهيم
انضم الآلاف من المتظاهرين ضد التغير المناخي إلى مظاهرة ضخمة على الحدود الفرنسية الإسبانية،اليوم السبت، مع وصول قادة الدول السبع الصناعية إلى فرنسا لعقد قمة في بياريتز.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، حيث تحولت بعض الاحتجاجات إلى العنف وأصبحت دموية كما تم اعتقال العشرات في مدينة إنداي الفرنسية.

ووصل إلى فرنسا كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لبحث عددا من القضايا الملحة، ومن بينها الاقتصاد العالمي والتغير المناخي.

وتحرك المئات من المحتجين، وهم يحملون القوارب، في إشارة إلى المهاجرين عبر البحر المتوسط، بينما خطط آخرون للتحرك عبر مدينة إندي على الحدود بين إسبانيا وفرنسا.

ومنذ الإثنين الماضي، تظاهر المئات من المناهضين للرأسمالية والمدافعين عن البيئة وجماعات أخرى مناهضة للعولمة في جنوب شرق فرنسا لعمل قمة بديلة يصرون على أنها سلمية.

ورفع أحد المتظاهرين شعار "رؤساء الدول.. تحركوا الآن.. الأمازون تحترق"، في إشارة إلى الحرائق المندلعة الآن في أكبر غابات مطيرة في العالم، والتي تعرف باسم "رئة العالم".

وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بسبب المظاهرات، حيث تم إغلاق مدينة بياريتز ونشر كثيف للشرطة في مدينة بايوني المجاورة لمحاصرة الاحتجاجات.

وبين عشية وضحاها، تم القبض على 17 شخصا وجرح أربعة من رجال الشرطة بجروح طفيفة عندما اندلعت اشتباكات بالقرب من الحدود الإسبانية على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب المنتجع.

ومن جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهدوء والوحدة، قائلا: "لن نستطيع مواجهة كل هذه التحديات إذا لم نعمل سويا".

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