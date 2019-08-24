عمرو غلاب: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يدعم نجاح مؤتمر أفريقيا 2019 فى جذب استثمارات كبيرة للقارة

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنظيم مصر لأكبر تجمع استثمارى بقارة أفريقيا "استثمر فى أفريقيا" المقرر له نوفمبر المقبل، هو حدث ذو أهمية اقتصادية وسياسية بالغة، فرغم انها ليست المرة الأولى التى ينعقد فيها الحدث بمصر إلا أن هذا العام له طابع خاص.



وأشار غلاب إلى أن انعقاده هذا العام يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وهو ما يعطى دفعة أكبر لجذب استثمارات ضخمة للقارة الأفريقية بأكملها خاصة لمشروعات الربط بين دول القارة بما يسهل عملية التبادل التجارى فين بينها، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية يجعل مصر بوابة أفريقيا للعالم كله، وتمكن مصر من جذب استثمارات كبيرة خاصة بالقطاع الصناعى الذى توليه الدولة اهتماما بالغا فى الوقت الحالى.



وتابع غلاب أن انعقاد المؤتمر بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة هذا العام، هو دلالة بارزة على الإنجاز المصرى فى أحد أهم المشروعات العملاقة التى جرى تنفيذها فى وقت قياسى، وبمثابة دعوة للمستثمرين فى كافة القطاعات للمساهمة فى الإنجازات الهائلة التى تجرى على أرض مصر وتسعى مصر لنقل تجاربها إلى القارة بأكملها.



جدير بالذكر أنه من المقرر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في أفريقيا" بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، فى الفترة من 22 - 23 نوفمبر بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلى دول القارة وممثلة شركاء التنمية الدوليين والمستثمرين.