حصدت تقييماً 98%.. الدراما اللبنانية تنافس الكبار بمسلسل دولار على نتفيلكس

استطاع المسلسل اللبنانى "دولار" بطولة النجوم عادل كرم وأمل بوشوشة، أن يلفت انتباه الجمهور العربى والعالمى ويحجز مكانًا وسط الأعمال العالمية، وذلك بعد عرضه على شبكة "نتفيلكس" العالمية، لاسيما أنه حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه فى 8 أغسطس الجارى، الذى تدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، حيث يدخل أبطاله فى رحلة بحث عن ورقة "دولار"، وينتمى المسلسل لحلقات منفصلة متصلة بديكورات وأماكن تصوير وملابس وشكل مختلف فى كل حلقة.





المسلسل اللبناني "دولار" حقق خلال 3 أسابيع على التوالى "تريندنج" وتقييمات وصلت لـ 98% عبر الشبكة الأمريكية، الذى تدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق، حول امرأة لبنانية تعمل في أحد البنوك وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب، وسرعان ما تتوالى الأحداث.





وتستمر شركة "سيدرز آرت برودكشن" فى انتاج أعمال درامية تضاهى الأعمال العالمية، خاصة أنه واحدة من أعرق الشركات فى المحتوى الدرامى فى الشرق الأوسط، كما أنها تستعد لإنتاج عدد كبير من المسلسلات خلال الفترة المقبلة، نظرا لجودة محتواها والأفكار التى تقدمها للمجتمعات العربية.



