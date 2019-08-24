أهالي ميت نما بالقليوبية: أغيثونا من القمامة

بعث محمد ياسر، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة ومياه الصرف بقرية ميت نما بالقليوبية .





وأوضح "محمد ياسر" أن منطقة قرية ميت نما بمحافظة القليوبية تعانى من انتشار أكوام القمامة على كوبرى ميت نما وانتشار مياه الصرف ما ينشر نوعًا من الأمراض والروائح الكريهة بالقرية ويفسد المظهر الحضاري.





واستغاث أهالى القرية بالمحافظة والمسئولين من إنقاذ القرية من العفن الواقعة فيه.



