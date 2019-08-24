ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يستعد لقمة مجموعة السبع على طريقته الخاصة..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:23 م
رئيس وزراء كندا جاستين
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو
رحيم يسري
وصل رئيس وزراء كندا جاستين ترودو إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنطلق اليوم.

ومن المقرر أن يشارك ترودو رفقة الزعماء السبع في مأدبة عشاء غير رسمية يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.

لكن يبدو أن ترودو قرر الاستعداد للقمة على طريقته الخاصة، حيث شوهد المسئول الكندي وهو يركض على ساحل الباسك في بياريتز.

وتم تصوير رئيس الوزراء الكندي من قبل أحد الصحفيين وهو يركض على طول الساحل مرتديا زي رياضي ومن خلفه عدد قليل من الحراسة.

واعتبر البعض تصرف ترودو أنه وسيلة للتخلص من الضغوط وممارسة الرياضة قبل قمة مجموعة السبع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف محرج لـ رئيس وزراء كندا خلال قمة العشرين.. فيديو

السيسى يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا.. الأمن ومواجهة الإرهاب يتصدران أولويات بياريتز.. مكانة مصر الكبيرة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تطرح مزيدا من ملفات القارة

بين السما والأرض.. لماذا اختار ماكرون منارة بياريتز لإقامة عشاء قادة مجموعة السبع

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع

توافد زعماء وقادة الدول للمشاركة في قمة الدول السبع ..فيديو

بياريتز مدينة الملوك والنبلاء تحتضن الكبار.. تعرف على المنتجع الفرنسي محل اجتماع قمة السبع الكبرى

ترشيحاتنا

بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر

زُج باسمه في خلافات مرتضى منصور ولؤي دعبس.. قصة إبراهيم العرجاني الذي دافع عنه رئيس الزمالك

بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام

التعليم: 2 ثانوي العام القادم سنة نقل عادية

لست في حاجة إلى bein sports.. قناة مفتوحة تنقل مباريات الدوري الإنجليزي مجانا

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

بى إم دبليو تكشف النقاب عن سيارات M8 Gran Coupe .. صور