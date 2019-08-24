رئيس وزراء كندا يستعد لقمة مجموعة السبع على طريقته الخاصة..فيديو

وصل رئيس وزراء كندا جاستين ترودو إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي تنطلق اليوم.





ومن المقرر أن يشارك ترودو رفقة الزعماء السبع في مأدبة عشاء غير رسمية يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.





لكن يبدو أن ترودو قرر الاستعداد للقمة على طريقته الخاصة، حيث شوهد المسئول الكندي وهو يركض على ساحل الباسك في بياريتز.





وتم تصوير رئيس الوزراء الكندي من قبل أحد الصحفيين وهو يركض على طول الساحل مرتديا زي رياضي ومن خلفه عدد قليل من الحراسة.



