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حوادث

بعد زيارة وادي الحيتان.. إصابة رئيس جهاز شئون البيئة في انقلاب سيارة بالفيوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:02 م
صورة أرشيفية - أنقلاب
صورة أرشيفية - أنقلاب سيارة
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصيب الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واثنين من مُرافقيه فى انقلاب سيارتهم فى طريق محمية وادى الحيتان بمركز يوسف الصديق في الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز يوسف الصديق بالحادث.

تبين من التحريات أن الحادث وقع بطريق وادى الحيتان أثناء قيام الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و2 من مرافقيه بزيارة لشلات وادى الريان في الفيوم ثم توجه بعد ذلك لزيارة لتفقد منطقة وادى الحيتان.

وأثناء سيرهم على المدق الرملى المخصص لسير السيارات اختلت عجلة القيادة فى يد سائق سيارة رئيس الجهاز لتنقلب على جانبى الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد صلاح ومرافقيه بإصابات متفرقة وتم نقلهم بسيارت الإسعاف إلى مستشفى إبشواى المركزى للعلاج.

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