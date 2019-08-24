انطلاق الملتقى الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم السبت فعاليات الملتقى الأول للأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة بمعسكر الطلاب بجمصة تحت عنوان مصر الموطن والحضارة والذى ينظمه إتحاد طلاب جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب في الفترة (23 - 28 أغسطس 2019 ) .



استضاف الملتقي اليوم الدكتور وسيم السيسى متحدثا خلال ندوة بعنوان مصر الحضارة ، والذي أكد أن الغزاة حريصون على محو الحضارات والهوية مثلما حدث بعد الغزو الأمريكى للعراق ونهب المتاحف بها وتدمير الآثار ونهبها فى مدينتى تدمر إدلب السورية.



وأشار أن ٩٧ ٪ من الجينات الوراثية للمصريين متشابهة رغم اختلاف الديانة والنطاق الجغرافي وترجع أصول هذه الجينات إلى توت غنخ آمون ، كما أكد أن الحضارة المصرية والتى استمرت آلاف السنين هى اساس الحضارات فى العالم وان المصريين كانوا اكثر الشعوب تقدما وتطورا فى التخصصات الطبية والعلوم الفلك والفنون الأخرى بشهادة العلماء الأوروبيين أنفسهم.



كما قدم معلومات عن الحضارة المصرية القديمة، فوائد الاهرامات، الاكتشافات العلمية السباقة للمصريين القدماء فى مختلف المجالات كما عرض المؤامرات الصهيونية العالمية والتى بدأت عام ١٩٠٧ لتأسيس دولة إسرائيل ومخططات الصهيونية العالمية للسيطرة على العالم وانهيار الدولة العثمانية وقيصر روسيا لإقامة دولة إسرائيل، كما استعرض مخطط سيكس بيكو لتقسيم الشرق الأوسط والدول العربية وخطة تقسيم مصر وهى الجائزة الكبرى للصهيونية العالمية والتى تصدى لها الشعب المصري فى ثورة ٣٠ يونيو ، كما شدد على ضرورة وعى الشباب إلى التعرف على تاريخهم وحضارتهم والفخر بهذه الحضارة التى كانت المهد لحضارات العالم .