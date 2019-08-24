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مادونا و رونالدو و دي كابريو .. نجوم وقعوا في فخ واحد بسبب حرائق الأمازون

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:09 م
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
مريم صليب
تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حرائق الأمازون بعد إشتعال الغابات وإنتشار صور الحرائق عبر تويتر و فيسبوك وإنستجرام ، ولم يقف الجمهور صامتا بل دعا الرواد ومنهم نجوم الفن والكرة وسياسيين إلى إنقاذ الأمازون.. لكن سقطوا في فخ مشين للغاية.

من أبرز الشخصيات التي تحدثت عن احتراق غابات الأمازون ، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن ارتكب خطأ فادحا عندما نشر صورة لإحدى الحرائق في البرازيل في 2013 معتقدا أنها حرائق الأمازون التي نشبت في الأيام الماضية.

لم يكلف نجم البرتغال الشهير نفسه أن يبحث جيدا عن صور حرائق الأمازون التي كانت منتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي في ذلك الحين.

جدير بالذكر أن رونالدو ليس الوحيد الذي سقط في ذلك الفخ السيئ أيضا نجوم هوليوود منهم نجمة البوب مادونا والنجم الامريكي ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الاوسكار.

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