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جيهان جادو: زعماء الدول يحاولون مقاربة وجهات النظر في قمة مجموعة السبع.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:11 م
قمة مجموعة السبع
قمة مجموعة السبع
محمد القاضي
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن زعماء الدول يحاولون مقاربة وجهات النظر بالمشاركة في قمة مجموعة السبع.

وأضافت "جادو"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تعتبر خطوة كبيرة نحو العالمية، لافتة إلى أن هناك فائدة اقتصادية وسياسية كبرى سوف تعود إلى مصر بعد المشاركة في هذه القمة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الملفات الخطيرة التي سوف تعرض أمام زعماء الدول الذين سوف يحاولون تقريب وجهات النظر فيما بينهم للخروج بنتائج هامة من خلال هذه القمة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي لم يذهب إلى هذه القمة بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي فقط، لكن الدعوة وجهت له شخصيا من رئيس فرنسا وهذا دليل على عمق العلاقات المصرية الفرنسية.

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