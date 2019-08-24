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تعليم

التعليم : التعريب مسموح به هذا العام فقط .. وحل مشاكل الامتحانات لطلاب المنازل والخدمات

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:34 م
حل مشاكل الامتحانات
حل مشاكل الامتحانات لطلاب المنازل والخدمات
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال العام القادم سيتم تذليل العقبات أمام طلاب المنازل والخدمات لتأدية الامتحانات الإلكترونية لكافة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ أزمة تعريب اللغات ، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستثناء هذا العام فقط لاختيار الطالب لغة الامتحان المناسبة له.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج ، فتضع الوزارة معايير عادلة وحلولًا جذرية لتيسير الامتحانات على الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بديوان عام الوزارة، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد (2.0) ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية ) ، استعرضت خلاله ما تحقق حتى الآن من بناء إطار عام لمناهج النظام التعليمي الجديد، والانتهاء من بناء المناهج الدراسية لرياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية - الصف الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

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