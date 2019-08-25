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ديني

هل يجوز تأخير زكاة المال لإخراجها في رمضان.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:01 ص
تأخير اخراج الزكاة
تأخير اخراج الزكاة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

جاء ذلك في فتوى له ردا على سؤال يقول صاحبه: " هناك شخص إقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أم أؤخرها إلى رمضان؟".

وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".

وتابع قائلًا " إذا كان المقترض سيؤدي هذ المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".



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