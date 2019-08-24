ليستر يفوز على شيفيلد وويست هام يقسو على واتفورد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.



افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من جيمس مادسون، وعادل أوليفر مكبورني النتيجة لشيفيلد في الدقيقة 62 ، قبل أن يحرز هارفي بارنز هدف الفوز في الدقيقة 70 ، محققًا لفريقه الفوز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ليستر للنقطة الخامة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي شيفيلد عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.



وفي نفس الجولة ، انتصر نادي ويست هام على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفاز ساوثهمبتون على برايتون 2-0

