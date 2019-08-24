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رياضة

ليستر يفوز على شيفيلد وويست هام يقسو على واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:05 م
جيمي فاردي لاعب نادي
جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي
إسماعيل محمود
حقق فريق ليستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من جيمس مادسون، وعادل أوليفر مكبورني النتيجة لشيفيلد في الدقيقة 62 ، قبل أن يحرز هارفي بارنز هدف الفوز في الدقيقة 70 ، محققًا لفريقه الفوز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ليستر للنقطة الخامة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي شيفيلد عند النقطة الرابعة في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة ، انتصر نادي ويست هام على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفاز ساوثهمبتون على برايتون 2-0

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