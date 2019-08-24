قمة السبع.. طارق فهمي: فرنسا حريصة على مشاركة مصر لهذا السبب.. فيديو

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن قمة الدول السبع الصناعية تضم جدول أعمال اقتصاديا جزء منه مرتبط بالقضايا الدولية والأوضاع الاقتصادية، وقضايا الهجرة غير المشروعة والإضرار بالبشر.



وأضاف طارق فهمي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم التباحث حول قضايا سياسية وسيكون على رأس الملفات قضية التعامل مع الحالة الإيرانية.



وتابع طارق فهمي:" هناك ضغوطات امريكية لعودة روسيا إلى تجمع الدول السبع الصناعية الكبرى، وأتوقع عودة روسيا إلى هذا التجمع".



وأكمل طارق فهمي:" قمة السبع يعتبر أكبر تكتل بعد قمة العشرين، ومصر تشارك فيه على المستوى الأفريقي، وبناء على دعوة فرنسا المباشرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة".



واستطرد طارق فهمي:" فرنسا حريصة على مشاركة مصر في القمة بسبب البعد الإستراتيجي في العلاقة بين البلدين، ومشاركة مصر في القمة أمر في غاية الأهمية لأنها تحجز مكانا في الاقتصاديات الدولية وهناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري".

