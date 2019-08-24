أول وفاة في العالم بسبب السجائر الإلكترونية.. تعرف على القصة

في أول حالة وفاة من نوعها، توفي رجل بعد تدخينه السيجارة الإلكترونية، ليصبح أول ضحية لتلك السيجارة.



وبحسب صحيفة " ميرور" البريطانية توفي الضحية ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه وعمره القاطن بولاية إيلينوي ، في الولايات المتحدة ، بعد نقله إلى المستشفى مصابًا بمرض رئوي حاد.



و يعتقد خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هذا الرجل واحد من بين ما يقرب من 200 حالة مصابة بأمراض الرئة التي ارتبطت وفاته نتيجة تدخين السجائر الالكترونية .



يعتبر "الفيب" بديل التدخين الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب لكونه آمن مقارنةً بالتدخين التقليدي، الذي ينتهي به المطاف إلى موت مستخدميه في منتصف العمر ، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.



يقال إن المرضى قد ظهر عليه أعراضًا مثل ضيق التنفس وصعوبة التنفس وألم في الصدر بعض الإسهال والقيء والتعب قبل نقلهم إلى المستشفى.



وفقًا لصحيفة ذا صن ، يعتقد أن وفاة هذا الرجل هي الأولى من نوعها في العالم نتيجة السجائر الإلكترونية.

