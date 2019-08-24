الاستثمار والتعاون الدولي تنتهي من مناقصة وحدة الصناعات الزراعية بمطروح

انتهت الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، منتصف الأسبوع الماضي من من عمليات استقبال الطلبات الخاصة بالتعاقد علي توريد وتركيب وتشغيل وحدة لإنتاج الشعير المستنبت و المعروفة " وحدة الصناعات الزراعية بقرية أبو لهو بمرسي مطروح، والذي تم الاعلان عنه أوائل الشهر الجاري



وقال صادر عن الوزارة و اطلع "صدي البلد" عليه، إن برنامج العرض المالي والفني لتوريد وتركيب تلك الوحدة مدعوم من الوكالة الإمريكية للتنمية، إذ تقدمت عددا من الشركات للفوز بتلك المناقصة و التي تتوافق مع قواعد الشراء المعمول بها لدي الأمانة العامة.



وأشار التقرير إلي أن الوزارة حددت مجموعة من الشروط لدخول الشركات بتلك المناقصة والتي تمت بنظام المظاريف الفنية المغلقة والمتضمة أصل طلب العرض الموجود علي الموقع الإلكتروني للأمانة و العرض الفني متضمن المواصفات وسابقة أعمال للشركة المتقدمة و صورة من سجلها التجاري والضريبي و عناوين المراسلة .



وذكر أنه تم ابلاغ المتقدمين بضرورة عدم الافصاح عن أي أسعار الا بعد ورده بالمظروف المالي مع الاشارة لختم المستندات بخاتم وشعار الشركة المتقدمة، مع دفع كامل المبلغ المتعاقد عليه خلال 15 يوما عمل من اتمام عمليات التوريد والتركيب والتشغيل والفحص.



اوضح انه سيتم دفع تأمين ابتدائي قيمته 3000 جنيه في صورة شيك مقبول الدفع وبضمان بنكي وساري لمدة 3 شهور من تقديم عروض الأسعار بالاضافة لتأمين نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد بشيك أو خطاب ضمان.

