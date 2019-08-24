15 دقيقة.. فيرمينو يرفض هدية روبرتسون.. وأوباميانج يهدر هدفا

انتهت 15 دقيقة بين فريقي ليفربول وآرسنال بالتعادل السلبي ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبدأ زملاء محمد صلاح بالضغط المتواصل على وسط ملعب آرسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز هدف مبكر.



وجاءت فرصة ضائعة بعد عرضية من روبرتسون تمر من أمام دفاع أرسنال يفشل فيرمينيو في متابعتها داخل الشباك وتخرج من أمامه إلى خارج الملعب فى الدقيقة 2.



وباغت فريق الارسنال مرمي ليفربول بعد خروج خاطئ من حارس ليفربول في تشتييت الكرة تصل لأوباميانج يسددها في المرمى الخالى من حارسه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول إلى خارج الملعب فى الدقيقة 11 .

