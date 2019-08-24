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رياضة

34 مبادرة شبابية في ثالث معسكرات برنامج ايدك معانا بالفيوم

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
ريهام بكير
واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المعسكر الثالث ببرنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، الذي تنفذه الوزارة خلال الفترة من (21-25) أغسطس الجاري، بمركز التعليم المدني بالفيوم، لمحافظات" الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط" بمشاركة 34 مبادرة، 11 مبادرة قائمة و23 مُبادرة غير قائمة.

ناقش المشاركون مخطط الحل، ومنهجية التنفيذ، وكيف يصل المستخدمين للحل، وكيفية إدارة العلاقة معهم، والموارد، وما هي الموارد التي يحتاجها للتنفيذ، ومصادر الدخل وما هي المصادر المختلفة للنشر، والشركات ومن تحتاجه للتعاون معه، وهيكل التكاليف، وكيفية بناء وتنفيذ الحل، وما هي القيمة المضافة للمستخدم، والتحدي التصميمي وكيفية حلها، والتعريف بالمستخدم الذي يصمم له، والتأثير المجتمعي، والبدائل المتاحة، وأهداف التنمية المستدامة.

ويُعد معسكر الفيوم، هو المعسكر الثالث بالبرنامج من أصل خمس معسكرات، بدأت بمعسكر القاهرة بالفترة من (21- 24) يوليو الماضي، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية"، ثم معسكر بورسعيد بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من (4-8) أغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، والسويس".

يُذكر أن البرامج التدريبية بمعسكرات برنامج دعم المبادرات الشبابية"ايدك معانا"، تقدم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال برنامج القيادة الشبابية- YLP. 

وجار العمل على اختيار وفرز المبادرات المتقدمة بالمعسكر الإقليمي بمدينة الأقصر وهو المعسكر التالي لمحافظة الفيوم ويشمل مبادرات محافظات" الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج".

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