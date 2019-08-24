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رياضة

حكمدار الجبلاية.. تعرف على عمرو الجنايني الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:03 م
عمرو الجنايني الرئيس
عمرو الجنايني الرئيس المؤقت للاتحاد لمصري لكرة القدم
حسام الحارتي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تولي عمرو الجنايني رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة مؤقتة وذلك عقب استقالة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء المجلس بسب الخروج المهين للمنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "صدي البلد"، أبرز المعلومات التي تحتضن الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم.
- عمرو الجنايني هو رجل أعمال واقتصادي مصري
-حصل عمرو الجنايني على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في 1985 وتتدرج في العديد من المناصب التجارية والتعاملات المصرفية لسنوات عديدة
- التحق عمرو الجنايني بالبنك التجاري الدولي في 2004 وتولي المناصب العديدة خلال فترة تواجده بالبنك الدولي

وعلي الصعيد الرياضي تولي الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم العديد من المناصب الرياضية داخل نادي الزمالك حيث شغل الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة من 2006 إلى 2013 بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة.

وتسود حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي ومسئولي القلعة الحملة بسبب انتماء الرئيس المؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم لنادي الزمالك وميوله للقلعة البيضاء خوفا من تسير الأمور في صالح الفريق على الرغم من نفي الرئيس المؤقت تلك الشائعات واعترف أن الحياة الشخصية لا تتداخل في الحياة العملية.

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