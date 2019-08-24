خبير سياسي: مصر لديها نموذج في ضبط الحدود يتم تدريسه عالميا

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر ساعدت دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومصر لديها نموذج في ضبط الحدود على مستوى العالم وهذه تجربة تستحق الدراسة عالميا.



أضاف طارق فهمي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة ضبط الحدود المصرية رائعة يتم تدريسها، لافتا إلى أن الأوروبيين يستمعون إلى مصر في الكثير من الملفات وهم في حاجة لمصر.



وتابع طارق فهمي:" العلاقات الدولية لا تدار بالنوايا الحسنة ولكنها قائمة على المصالح المشتركة، ومصر تتحدث وهي تقف على أرض راسخة وهناك مصالح مشتركة بين مصر والدول الأوروبية".



وأكمل طارق فهمي:" دعوة مصر للمشاركة في التجمعات الاقتصادية الكبرى هو تأكيد لمكانة مصر في الإقليم والتجربة الإقتصادية التي قامت بتنفيذها مصر والإصلاحات التي قامت بها مصر نموذج قابل للتطبيق في دول أخرى بالإقليم".

