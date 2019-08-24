ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسي: مصر لديها نموذج في ضبط الحدود يتم تدريسه عالميا

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:03 م
طارق فهمي
طارق فهمي
هاني حسين
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر ساعدت دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومصر لديها نموذج في ضبط الحدود على مستوى العالم وهذه تجربة تستحق الدراسة عالميا.

أضاف طارق فهمي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة ضبط الحدود المصرية رائعة يتم تدريسها، لافتا إلى أن الأوروبيين يستمعون إلى مصر في الكثير من الملفات وهم في حاجة لمصر.

وتابع طارق فهمي:" العلاقات الدولية لا تدار بالنوايا الحسنة ولكنها قائمة على المصالح المشتركة، ومصر تتحدث وهي تقف على أرض راسخة وهناك مصالح مشتركة بين مصر والدول الأوروبية".

وأكمل طارق فهمي:" دعوة مصر للمشاركة في التجمعات الاقتصادية الكبرى هو تأكيد لمكانة مصر في الإقليم والتجربة الإقتصادية التي قامت بتنفيذها مصر والإصلاحات التي قامت بها مصر نموذج قابل للتطبيق في دول أخرى بالإقليم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نموذج يحتذي به في الإصلاح الإقتصادي.. حجازي: مصر تتحدث بصوت أفريقيا في قمة العشرين

ترشيحاتنا

مقرها العاصمة الإدارية.. قرار جمهوري بإنشاء جامعات المعرفة الدولية

كريستال بالاس يلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

مدرب منتخب مصر.. انحصار المنافسة بين 6 مدربين لـ اختيار المدير الفني الجديد

اخبار الفن| تفاصيل فيلم امير كرارة.. قصة طلاق شيري عادل ومعز مسعود.. هند الحناوى تقصف جبهة الفيشاوي

ثنائي الزمالك يقترب من الانتقال للمصري نهائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ