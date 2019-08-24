الدوري الإنجليزي.. 30 دقيقة .. ليفربول يستحوذ والأرسنال يعتمد على سرعة أوباميانج

إنتهت 30 دقيقة بين فريقي ليفربول وأرسنال بالتعادل السلبي ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وبدء زملاء محمد صلاح بالضغط المتواصل علي وسط ملعب آرسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز هدف مبكر.



وجاءت فرصة ضائعة بعد عرضية من روبرتسون تمر من أمام دفاع أرسنال يفشل فيرمينيو في متابعتها داخل الشباك وتخرج من أمامه إلى خارج الملعب فى الدقيقة 2 .



وباغت فريق الارسنال مرمى ليفربول بعد خروج خاطئ من حارس ليفربول في تشتيت الكرة تصل لأوباميانج يسددها في المرمى الخالي من حارسه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول إلى خارج الملعب فى الدقيقة 11.



وفي الدقيقة 21 تلقي ساديو ماني تمريرة خاطئة من سبايوس لاعب أرسنال يقطعها ماني ويسددها قوية لكن حارس أرسنال لينو يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه من هدف محقق .