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قومي المرأة يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد تامر أمين

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:25 م
تامر أمين - شكوي
تامر أمين - شكوي بسبب حلقة "رانيا علوانى"
امل مجدي
تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضد برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.

وتضمنت الشكوى الحلقة التى تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة ، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية ، الى جانب الاساءة التى وجهها الى زوج الضيفة ، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة .

وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن.

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