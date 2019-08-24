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رياضة

حرشة المنيا يوقع رسميا لبورتو السويس ..صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:55 م
حرشة المنيا
حرشة المنيا
مالك خالد
حصل نادي بورتو السويس على توقيع محمود حرشة لاعب وسط المنيا السابق، ضمن صفقاته استعدادا للموسم الجديد.

وكشف اللاعب محمود حرشة عن توقيعه لصفوف نادي بورتو السويس لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر ، بعد رحيله عن صفوف المنيا، وتم توقيعه فى حضور وكيله أحمد أبو العنين وكيل اللاعب.

وانضم حرشة لصفوف المنيا فى شهر يناير الماضي ولكنه رحل فى الأيام الماضية بعد فسخ التعاقد مع النادي وحصوله على 15 ألف والتنازل عن مثلها، بسبب تأخر نادي المنيا فى إبلاغه بالرحيل بعد انتهاء المدة القانونية المحددة ب15 يوما عقب انتهاء الموسم.
حرشة المنيا يوقع رسميا لبورتو السويس ..صور
حرشة المنيا يوقع رسميا لبورتو السويس ..صور

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