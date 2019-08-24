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محمد مجاهد: الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للارتقاء بالتعليم الفني.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:56 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للارتقاء بالتعليم الفني.

وأضاف "مجاهد"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التعليم الفني هو النوع الوحيد من التعليم الذي خصص له مادة في الدستور.

وأشار إلى أن الدستور ألزم الدولة علي الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وتحديثه لكي يلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن تنمية وتقدم التعليم الفني يضمن التنمية الاقتصادية بصورة كاملة.

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