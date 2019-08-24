بعد تنمرها على السمنة.. طرق التعامل مع الحالات المشابهة لـ ريهام سعيد



"يفقد المتنمرون قوتهم إذا لم تردوا في أعماقهم، وبمواجهتكم يشكون في أنهم لا يستحقون الاحترام وعند مواجهة المتنمر والتحدث بثقة بالنفس امامه ذلك يجعله يعرف خطأه وكم هو متنمرا ، لذلك لا تقبل اي فعل من خلال سلوكك القوي والحازم.



2- استخدام لغة بسيطة وغير عاطفية



الرد الحازم ، وغير العاطفي، يجعل المتنمر "يعرف أن الضحية لا ينوي أن يكون ضحية. إنه لا يسعى إلى المغفرة ، ولكنه لا يشكل تحديًا أيضًا. "(لأن التحدي يمنح المتنمر الاهتمام والشعور بالسلطة التي يسعى إليها



3. تعيين الحدود



"الحيلة هي أن تظل مهذبًا ومحترفًا مع الاستمرار في تحديد حدودك بحزم، مارس إجابتك حتى تكون مستعدًا في المرة القادمة التي يحدث فيها شيء ما ويمكنك الاستجابة بسرعة دون الانفعال. اجعل الأمر بسيطًا ومباشرًا ، على سبيل المثال: "لا أعتقد أن لهجتك مناسبة".



4-كسب ود المتنمر



كما يمكن استخدام وسيله ثانية من خلال التعاطف مع المتنمر دون الاستجابة له ولطريقته وذلك من خلال تذكيره بصفة جيدة بشخصك تجعله يتراجع عن اساليب التنمر.

واجهت الاعلامية ريهام سعيد، الفترة الاخيرة هجوما واسعا بعد تنمرها علي الذين يعانون من مرض السمنة بل واتهمها الكثير بالتنمر علي اصحاب الاوزان الثقيلة ولذلك يمكن ان نتعرف علي صفات المتنمر وطرق التعامل معهم.واكدت دراسة ان الشخص المتنمر احد الاشخاص الذين يحملون عداء ومرضا نفسيا وخللا نفسيا ومن صفات المتنمر التحدث بصوت عال وظهور السيطرة كما ان المتنمر يعاني من النرجسية وحب الذات والتحكم والسيطرة كما انه لا يتقبل الانتقادات كما انه يختار ضحيته بعنايه لانه يعتقد دائما انه علي وجه حق وفقا لــ teenvogue.1. كن واثقا