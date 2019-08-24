بقيمة 27 مليون جنيه.. دعم مشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة.. صور

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة دعم مشروع الرصف الإنتاجي بماكينة تخطيط بوية للأسفلت وجرار قدرة 141 حصاناً لنقل المعدات بتكلفة بلغت ما يقرب من 3 ملايين جنيه في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة ودعمه ببعض المعدات الهامة.





وأشار إلى دعم المشروع بقشاطة أسفلت بالإضافة إلى تركيب وتوريد خلاطة أسفلتية بتكلفة إجمالية لإجمالي المعدات ( ماكينة تخطيط البوية - الجرار - قشاطة الأسفلت - خلاطة الأسفلت ) قدرت بحوالي 24 مليون جنيه.



