نشأت الديهي: 25 مليون يورو تكلفة تأمين قمة الدول السبع بفرنسا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك إجراءات أمنية مكثفة وغير مسبوقة لتأمين انعقاد قمة الدول السبع في مدينة بياريتزبفرنسا.



وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مدينة بياريتز التي تعقد بها قمة الدول السبع، تحولت لثكنة عسكرية حقيقية، معقبا: «لم نرى مثيل للإجراءات الأمنية المكثفة الغير مسبوقة لتأمين انعقاد القمة».



وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مظاهرات حاشدة في مدينة بياريتز منددة بالقمة والعولمة ونتائج العولمة.



وأشار إلى أن تكلفة تأمين المدينة تصل لـ 25 مليون يورو، وحياة المواطنين توقفت، ومصادر الرزق أغلقت، وجميع المحال أغلقت، والمواطنين يذهبوا لمنازلهم بتصاريح من رجال الأمن، وهذا يعكس وجود مخاوف لدى فرنسا من صعوبة التأمين، أو ربما وجود معلومات معينة حول بعض العمليات التي يصعب تأمينها.



