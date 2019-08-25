ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتحفظ على وقف تدريب العاملين.. ويطالب بالاستمرارية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:00 ص
برلماني يتحفظ على
برلماني يتحفظ على وقف تدريب العاملين.
حسن رضوان
تحفظ فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مطالب النائب عبد الرزاق زنط بضرورة وقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال الأموال التي يتم صرفها بتوفير فرص عمل جديدة.

وقال "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع دول العالم تقوم بتدريب العمالة بطريقة مستمرة حتى تستطيع أن تواكب تطورات العصر وتستطيع التعامل مع التكنولوجيا والعمليات الحديثة التي تتغير كل وقت.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن تدريب عاملين الدولة ضروري للغاية لتجنب ركود المصالح العامة وسرعة استخراج المعلومات وزيادة الخبرات ورفع كفاءة الموظف بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة العمل.

كان النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد طالب بضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بتعاون الوزارات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

تحركات برلمانية لإعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية.. برلمانيون: إصداره يوفر لهم حياة كريمة ويحافظ على حقوقهم من الضياع

لتوفير فرص عمل جديدة.. برلماني يطالب الحكومة بوقف تدريب العاملين بالدولة

مبادرة مفتش جديد لرفع الوعي الصحي ورعاية القوى العاملة.. وبرلمانيون: ورقة رابحة للقضاء على الفساد.. ومطالب بتعاون جميع الوزارات لتوفير فرص عمل جديدة

برلماني يكشف أهمية تدريب العاملين بالدولة

لتوفير المجهود والتكلفة.. برلماني يطالب بإعداد مراكز تدريبية لموظفي الدولة بالمحافظات

ترشيحاتنا

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإسرائيلي ضد فيلق القدس الإيراني في سوريا

اللحظات الأولى لسقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت وسط تجمعات سكنية.. فيديو

لم تكن مفيدة .. القباني: استفادة وحيدة حققها الزمالك من مباراة ديكاداها

تركي آل شيخ يعلن عن الفائز فى مسابقة التوقع والموعد الجديد .. فيديو

الماء للتخسيس السريع بأقل مجهود تعرفى كيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد