برلماني يتحفظ على وقف تدريب العاملين.. ويطالب بالاستمرارية

تحفظ فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مطالب النائب عبد الرزاق زنط بضرورة وقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال الأموال التي يتم صرفها بتوفير فرص عمل جديدة.



وقال "فتى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع دول العالم تقوم بتدريب العمالة بطريقة مستمرة حتى تستطيع أن تواكب تطورات العصر وتستطيع التعامل مع التكنولوجيا والعمليات الحديثة التي تتغير كل وقت.



وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن تدريب عاملين الدولة ضروري للغاية لتجنب ركود المصالح العامة وسرعة استخراج المعلومات وزيادة الخبرات ورفع كفاءة الموظف بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة العمل.



كان النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد طالب بضرورة أن تقوم وزارة القوي العاملة بوقف تدريب العاملين بجميع الوزارات لاستغلال هذه المبالغ التي يتم صرفها في هذه الدورات التدريبية في توفير فرص عمل جادة للشباب للقضاء على نسبة البطالة في مصر.