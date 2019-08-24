القنصلية العامة في فرانكفورت تنظم لقاءً للوزيرة نبيلة مكرم مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا

استضافت القنصلية العامة المصرية بمدينة فرانكفورت لقاءً لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مع عدد من أبناء الجالية المصرية من مختلف الولايات والمدن الألمانية، حيث ألقى القنصل العام المصري في فرانكفورت خالد أحمد طه كلمة أكد فيها حرص الدولة المصرية علي تعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في الخارج وتدعيم الروابط معهم وإشراكهم في جهود التنمية القائمة في الداخل، والاستفادة من اسهاماتهم في مختلف المجالات.



وأشار القنصل العام المصري إلى تكامل جهود البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع أبناء الجاليات المصرية لنقل حقيقة الأوضاع في الداخل وتسليط الضوء علي خطوات التنمية المتسارعة التى يتم إنجازها على الصعيد الوطني.



هذا، وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بعقد أول لقاء لها مع الجالية المصرية في ألمانيا بمدينة فرانكفورت، مؤكدة على أنها تضع التواصل مع المصريين في الخارج علي رأس أولوياتها، وتعمل علي التعرف علي أبرز المشكلات التى يواجهونها ونقلها إلي مختلف الجهات المختصة في الداخل لمحاولة إيجاد حلول عملية لها.



كما استعرضت الجهود التى قامت بها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤخرًا من خلال عقد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" بمشاركة نحو ١٩ وزارة وجهة حكومية و ١٧٠ من علماء وخبراء مصر بالخارج، جاءوا من ٢٢ دولة حول العالم.



وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى انعقاد المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج يومي 22 و23 يوليو 2019 بهدف تعزيز التناغم بين الاتحادات التى تمثل أبناء الجاليات المصرية في الخارج، فضلًا عن رفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات الهامة عن الفرص الاستثمارية والتسهيلات المطروحة للراغبين في الاستثمار المحلي من المصريين في الخارج.