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الغرق كان مصيره.. صبي يلقى مصرعه في حمام سباحة بمخيم فرنساوي

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:23 م
صدى البلد
أحمد شريف
لقى صبي بريطاني بعمر 11 عاماً مصرعه بعد أن غرق في حمام سباحة بمعسكر في فرنسا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"،توفي الطفل، الذي يقال إنه من شرق يوركشاير لكنه لم يذكر اسمه، بعد أن واجه صعوبة أثناء السباحة في موقع لا كروا دو فيو بونت على بعد حوالي 50 ميلًا شمال شرق باريس.

هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي الليلة الماضية بعد أن لاحظ أحد رجال الإنقاذ جثة هامدة تطفوا على سطح المياه.

وحين أدرك المتواجدون بمكان الحادث أن تلك الجثة هي لطفل هرع العشرات إلى حمام السباحة في محاولة لإنقاذ الصبي.

فيما نقل الصبي على متن طائرة من مكان الحادث ، لكنه أعلن وفاته لاحقًا في المستشفى.

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الغرق كان مصيره.. صبي يلقى مصرعه في حمام سباحة بمخيم فرنساوي

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