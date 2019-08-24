خبير: السيطرة على الإنترنت ضرورة لتجفيف منابع الإرهاب

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الإرهاب العالمي يمر بأربعة مراحل أساسية، تبدأ من غسيل المخ، حيث تقوم تلك الجماعات بالتخطيط النفسي لإيقاع الشباب والتأثير على وعيهم وتفكيرهم بشكل كبير.





أشار أسامة مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون أي" إلى أن تلك الجماعات تقوم بتدريب بعض الشباب علي القيام بعمليات إرهابية عبر الإنترنت، حيث يقومون بتوفير عملاء مالية مشفرة عبر شبكة الإنترنت.



