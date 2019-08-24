ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: السيطرة على الإنترنت ضرورة لتجفيف منابع الإرهاب

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:17 م
أرشيفية
أرشيفية
خالد محيي الدين
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الإرهاب العالمي يمر بأربعة مراحل أساسية، تبدأ من غسيل المخ، حيث تقوم تلك الجماعات بالتخطيط النفسي لإيقاع الشباب والتأثير على وعيهم وتفكيرهم بشكل كبير.

أشار أسامة مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون أي" إلى أن تلك الجماعات تقوم بتدريب بعض الشباب علي القيام بعمليات إرهابية عبر الإنترنت، حيث يقومون بتوفير عملاء مالية مشفرة عبر شبكة الإنترنت.

لفت اسامة مصطفى إلى أن السيطرة على الأنترنت ضرورة مهمة لتجفيف منابع الإرهاب، والتي تقوم من خلال الدول الكبري التي ترعي مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير معلوماتي: المدن الذكية تعتمد على الإنترنت لاختصار الوقت والجهد

رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطاً طويلاً في مكافحة غسيل الأموال.. برلمانيون: يرجع لـ تضييق الخناق عليها وتتبع مصادرها.. ومطالب بإطلاق برامج لتوعية الشباب وأخطارها

في ختام ورشة بناء القدرات بالشرق الأوسط وإفريقيا.. الجهاز المصرفي يبدأ ترتيبات لتجفيف منابع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحالف إقليمي

ترشيحاتنا

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

بعد حديث عمرو الجنايني.. محمد الطويلة يقاطع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

وجده بدون ملابس في الدولاب.. نجار يذبح عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير