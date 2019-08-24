محافظ الغربية : غلق 15 مزرعة دواجن تخالف القانون

قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية غلق 15 مزرعة دواجن بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وبسيون وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية طبقًا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009، بواقع (8 مزارع بمركز المحلة – 2 مزرعة بمركز طنطا – 5 مزارع بمركز بسيون).



جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه في مذكرة مديرية الطب البيطري بالغربية التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على الأمراض ومنع إنتشارها من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.



أكد محافظ الغربية على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة وذلك لمنع إنتشار الأمراض التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.



اشار محافظ الغربية إلى إستمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.