ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: غلق 15 مزرعة دواجن تخالف القانون

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:03 م
محافظ الغربية : غلق
محافظ الغربية : غلق 15 مزرعة دواجن تخالف القانون
أحمد على
قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية غلق 15 مزرعة دواجن بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وبسيون وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية طبقًا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009، بواقع (8 مزارع بمركز المحلة – 2 مزرعة بمركز طنطا – 5 مزارع بمركز بسيون).

جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه في مذكرة مديرية الطب البيطري بالغربية التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على الأمراض ومنع إنتشارها من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.

أكد محافظ الغربية على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة وذلك لمنع إنتشار الأمراض التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.

اشار محافظ الغربية إلى إستمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق 14 مزرعة دواجن لمدة 3 شهور

ترشيحاتنا

قرار جمهورى خاص بـ أمين عام مجلس الوزراء.. تعرف عليه

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين

اهم الاخبار.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد .. جهاد جريشة يعتذر لـ الأهلي.. التعليم تحدد مصير 2 ثانوي

شاهد.. هدف عالمى لـ محمد صلاح فى شباك أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير