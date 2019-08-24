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رياضة

الدوري الانجليزي .. محمد صلاح يسجل هدفين والارسنال لم يظهر بعد 65 دقيقة

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:13 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
إنتهت 65 دقيقة بتقدم ليفربول علي آلارسنال بهدفين ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الاول لـ ليفربول فى الدقيقة 41 عن طريق ماتيب بعد تنفيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها رأسية قوية فتسكن الشباك
وبدأ فريق ليفربول بالضغط المتواصل فى بداية الشوط الثاني علي وسط ملعب آرسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز الهدف الثانى .

وفي الدقيقة 48 تدخل البرازيلي ديفيد لويز فى احتكاك مع محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ، فيعلن حكم اللقاء احتساب ركلة لليفربول .

ونجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء .

وجاءت رأسية من صلاح داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار من روبرتسون ولكن تمر اعلى مرمى أرسنال.

وعاد محمد صلاح مرة أخري ويسجل الثالث بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الايمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.

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