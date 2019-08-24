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السفير الياباني بالقاهرة: 50 رجل أعمال مصري يشاركون بقمة التيكاد 7

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:04 م
السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة
محمود نوفل
أقام السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة حفلا لتوديع رجال الأعمال المصريين المشاركين في تيكاد7 قبل سفرهم للمشاركة في القمة وذلك بحضور وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي. 

وقال "نوكي" في تصريحات صحفية له أن إحدى مميزات تيكاد7 هي العمل على تشجيع التجارة والاستثمار من خلال المشاركة في الأعمال والمشروعات.

وتابع السفير نوكي: إضافة إلى حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص خلال الجلسات العامة للمؤتمر، سيكون هناك أيضًا "منتدى الأعمال" المقام على نطاق واسع وتستضيفه هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" وندوات عن الأعمال والمشاريع المشتركة بين مصر واليابان. 

وبيّن أن أكثر من 50 شخصًا من الشركات التي تمثل مصر سيشاركون في القمة حيث من المتوقع أن تكون هناك فرص للقاءات متعددة تجمعهم مع أكثر من 1500 شخص من رجال الأعمال من اليابان.

كما أعرب السفير نوكي عن تمنياته أن يسهم تيكاد7 في زيادة فرص الاستثمار والتجارة والأعمال بين اليابان ومصر وإفريقيا.

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