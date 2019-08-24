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فن

انطلاق الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders غدا

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:22 م
Peaky Blinders
Peaky Blinders
محمد نبيـل
يستعد عشاق لمسلسل الدراما والتشويق Peaky Blinders طرح الموسم الجديد غدا عبر الشبكة الإنجليزية BBC، والتى نشرت بعض ملامح الموسم الجديد عبر حساباتها الرسمية، والتى ضمت مشهدا لـ"تومى شيلبي"، لإشعال حماس الجمهور قبل عرض الموسم الجديد.

ويشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

Peaky Blinders هو مسلسل جريمة تاريخي تلفزيوني، بطولة كيليان مورفي الذي يلعب دور رجل عصابات يدير أعماله في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.

المسلسل حائز على جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل مسلسل درامى، ونالت حلقاته نسب مشاهدة كبيرة.

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