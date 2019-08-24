المنيا يحسم أجهزة البراعم استعدادا للموسم الجديد

اعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر تشكيل قطاع البراعم لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.



حيث يتولى عبد ربه شقراني منصب مدير القطاع , وذلك بعد قرار تجديد الثقة فيه للعام الثاني على التوالي.



ويتولى محمد عبد الغني منصب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ ، ويعاونه شريف زكريا مدربا عاما وعمرو فرغلي مدرب.



كما يتولى كمال رشدي منصب المدير الفني لفريق ٢٠٠٨ ويعاونه سمير فاضل مدربا عاما ومحمود حسن مدرب.



ويتولى محمود طلبة مهمة تدريب حراس المرمى، والدكتور ابراهيم رشاد أخصائي العلاج الطبيعي، و شريف عبدالوهاب إداري القطاع.

