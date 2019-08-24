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رياضة

أسطورة كرة السلة الأمريكية يتغزل في محمد صلاح بعد هدفي ارسنال

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:10 م
محمد صلاح أمام آرسنال
محمد صلاح أمام آرسنال
إسماعيل محمود
تغزل ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية ولاعب نادي لوس أنجلوس ليكرز في المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وذلك بعد تسجيله هدفين في مباراة الفريق أمام ارسنال والتي تقام في الوقت الحالي.

وقام ليبرون بمشاركة التغريدة التي احتفى بها الحساب الرسمي لليفربول على تويتر بصلاح ، وكتب عليها قائلا: "شيئًا من الجمال." لتنال إعجاب الآلاف من مستخدمي تويتر.

يذكر أن محمد صلاح سجل هدفين في شباك ارسنال في المباراة التي تقام الآن ، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي ، ليرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 3 في الدوري هذا الموسم.

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