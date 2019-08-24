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رياضة

مواقع التواصل تحتفل بـ محمد صلاح.. نجم ليفربول أحرز هدفين في شباك أرسنال

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
احتفل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر باهداف اللاعب العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في شباك ارسنال في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز المقام حاليا ويتقدم ليفربول ب 3 اهداف مقابل لاشيء احرز صلاح هدفين

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_صلاح وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏‎#محمد_صلاح
متألق يا صلاح
يارب دايما
ربنا يبعد عنك العين يا امل العرب.


‏ربنا يحميك و يبعد عنك الاصابات يا محمد .. انت فخر العرب و العالم كله
‎#محمد_صلاح.


‏‎#محمد_صلاح مبخت جدا مع ‎#الارسنال
ليت كل الفرق ارسنال 😅😂😂



‏كيف يحق لهم مقارنته بلاعب عربي اخر !

محمد صلاح يقارن بأساطير الكرة العالمية فقط 🔥
‎#ليفربول_ارسنال.

‏‎‎بالتوفيق يا ابو مكه نراك تضع يدا علي جائزة الأفضل في العالم يا ‎#محمد_صلاح.

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