أحمد موسى: السيسي يشارك في قمة السبع بدعوة من ماكرون.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تشارك في قمة الدول السبع في فرنسا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القمة تقام في بلدة بياريتز المتواجدة على ساحل المحيط الأطلسي .



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين قمة الدول السبع لمنع حدوث أي أحداث شغب في تلك المنطقة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" فرنسا اختارت هذه المدينة كي تكون المستضيفة لقمة الدول السبع لأنها تعتبر واحدة من اشهر المدن الفرنسية ولإمكانية السيطرة الأمنية عليها".

