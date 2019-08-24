أحمد موسى: لن يصدر بيان ختامي عن قمة السبع لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يكون هناك بيان ختامي صادر عن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، لأنه حدثت مشاكل في القمة الماضية في كندا واعترض الرئيس الأمريكي على بعض النقاط في البيان الختامي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العنوان الرئيسي للقمة هو تناول ملف الإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهة العالم للرسائل التحريض عبر شبكة الإنترنت.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سيتم عرض العديد من القضايا خلال هذه القمة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئاسة الفرنسية طرحت مجموعة من القضايا لمناقشتها ومنها التحول الرقمي في أفريقيا وتعزيز ريادة أعمال المرأة في أفريقيا".

