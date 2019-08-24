إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

قاد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى إسحاقة وقرية الحمراوي ، وقرية محلة موسى، والتي أسفرت عن تنفيذ 21 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون ، مساعد مدير الأمن للأمن العام بقيادة تشكيلات قوات الأمن المرافقة لحملة إزالة التعديات وعلى رأسها العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ ، والمقدم هيثم الهياتمي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.



يأتي هذا بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها ضمن موجات استرداد أملاك الدولة.

