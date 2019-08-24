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إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:24 م
إزالة 21 حالة تعدٍ
إزالة 21 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
محمود زيدان
قاد اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى إسحاقة وقرية الحمراوي ، وقرية محلة موسى، والتي أسفرت عن تنفيذ 21 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون ، مساعد مدير الأمن للأمن العام بقيادة تشكيلات قوات الأمن المرافقة لحملة إزالة التعديات وعلى رأسها العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ ، والمقدم هيثم الهياتمي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي هذا بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها ضمن موجات استرداد أملاك الدولة.
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

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