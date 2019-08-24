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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يغرد وحيدًا وتشيلسي يحصد أول 3 نقاط

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:26 م
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي - محمد صلاح في الصدارة
أحمد هاني
انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ 6 مباريات اليوم مع تبقي ثلاثة آخرين في اليوم الختامي للجولة .

مباريات الدوري الانجليزي 
وشهدت مباريات اليوم فوز تشيلسي في أولى مباريات اليوم على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدفين ليحقق البلوز أول فوز لهم ، فيما فشل مانشستر يونايتد في حصد ثاني ثلاثة نقاط لهم في الدوري بعد فوز وتعادل للشياطين الحمر حيث خطف كريستال بالاس فوز ثمين من أرض أولد ترافورد.

وحقق ليفربول الفوز الثالث له على التوالي في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح ثنائية على ارسنال على أرضية "أنفيلد"، ويملك ليفربول تسع نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي، و الفوز على ساوثهامبتون في الجولة الثانية. 

وجاءت نتائج الثلاثة مباريات الأخري: 

واتفورد 1 : 3 وست هام يونايتد
برايتون 0 : 2 ساوثهامتون
شيفيلد يونايتد 1 : 2 ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي 
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالآتي بعد نهاية مباريات اليوم:

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