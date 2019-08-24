رجال أعمال ومستثمرون يشيدون بقرار خفض اسعار الفائدة.. ويؤكدون: قرار ايجابى ويتوافق مع المعايير الدولية والتطورات الراهنة

الحوت:

خفض أسعار الفائدة قرار إيجابي.. وننتظر المزيد لتحفيز الاستثمار

يخدم مناخ الأعمال.. كمال الدسوقي:

خفض أسعار الفائدة يحفز زيادة الاستثمارات

علي عبدالقادر:

خفض الفائدة قرار إيجابي محسوب بدقة ويراعي المتغيرات الدولية



رحب عدد رجال الأعمال بقرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 1.5%، مؤكدين أنه سينعكس علي بيئة الاستثمار.



وأكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة فى مجمله قرار «إيجابي».



وقال "الحوت"، في بيان له اليوم، إنه بغض النظر عن القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وإلي أي مدي وبعيدا عن التساؤلات هل نسبة 1.5% كافية لتشجيع الاستثمار ام لا ؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور ايجابية مهمة مطلوب التأكيد والتركيز عليها فى نفس الوقت.



واوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلي اقل مستوي له منذ 4 سنوات.



ووصف "الحوت" القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تم اتخاذه بحسابات دقيقة تعكس قدرة السياسة النقدية فى مصر فى التعامل مع المتغيرات على المستوى المحلي والدولي ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا وتوجه معظم البنوك المركزية علي مستوى العالم إلي خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي.



وقال ان خفض اسعار الفائدة جاء فى توقيت مثالي وسيؤدي إلي سحب قدر كبير من السيولة لدي البنوك وضخها فى السوق خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس.



وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى المزيد من القرارات الايجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار.



وقال "الحوت": نتوقع إجراء تخفيض آخر فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق معدلات نمو فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.



وأكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار إيجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار.



وأضاف "الدسوقي"، أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.



وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود في السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.



وأشار "الدسوقي"، إلى أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لابد منه بعدما كان الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، وأكد أن القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي أصدرتها كبري المؤسسات المالية للإشادة بالاقتصاد المصري.



ولفت نائب رئيس غرفة مواد البناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات عديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وهو ما تجلى في خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية وانخفاض معدلات البطالة.



وأكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، ان قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.



ووصف "عبدالقادر"، قرار البنك المركزي بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي والإقليمي والمحلي.



وقال إن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية وعلي رأسها تصنيف "موديز" بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولي المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة فى معدلات النمو.



اضاف: هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض اسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالميًا وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطئ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطئ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.



وأكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تتراوح ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.



أوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي خاصة وان هناك اموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن ادخارها فى البنوك.



وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وأن تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.



وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض أسعار الفائدة ليل‭ ‬الخميس للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع لينخفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.

