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أحمد موسى يكشف أهم ملفات قمة السبع في فرنسا بحضور السيسي.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك تحديات تواجه قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وأبرزها ما يجري في الخليج العربي، وإيران وتهديدها لـ حركة الملاحة العالمية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصراع التجاري بين أمريكا والصين وتوترات الخليج ضمن مناقشات قمة دول السبع الكبرى بفرنسا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" البيت الابيض أعلن أنه على روسيا تحديد موقفها من الانضمام إلى الدول الصناعية الكبرى.
".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" العلاقات المصرية الأمريكية متميزة وأمريكا ثالث أكبر مستثمر في مصر، ومصر أكبر ساحة للاستثمار الأمريكي في أفريقيا وحجم التبادل التجاري يزيد عن 7 مليار دولار والإستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ أكثر من 17 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر".

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