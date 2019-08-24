ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي .. فيديو

حقق فريق ليفربول الفوز الثالث له على التوالي في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح ثنائية على ارسنال على أرضية "أنفيلد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وشهدت المباراة تألق لافت لـ محمد صلاح ورفاقه ضد ارسنال.



ملخص لمسات محمد صلاح ضد ارسنال

ويملك ليفربول بعد فوزه على ارسنال تسع نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي، والفوز على ساوثهامبتون في الجولة الثانية.



اهداف ليفربول اليوم

وافتتح ليفربول شريط التهديف في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول عن طريق جويل ماتيب بعد تنفيذ ركنية ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية لتسكن الشباك لينو.



هدف محمد صلاح في ارسنال

وعزز ليفربول من تقدمه بالهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء نفذها الفرعون المصري بنجاح في شباك ارسنال .



وجاء هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 58 عن طريق محمد صلاح بعد تلقيه تمريرة توغل بها الأخير إلى داخل منطقة الجزاء ويعزز من تقدمه.